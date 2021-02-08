ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Германии 14 человек заразились британским штаммом коронавируса, несмотря на прививку от COVID-19

13:11
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Их вакцинировали препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech

Минимум 14 постояльцев дома престарелых на западе Германии заболели британским штаммом коронавируса. Отмечается, что всем им ранее сделали вторую инъекцию вакцины от COVID-19.

Стали известны детали переговоров России и Германии по допуску "Спутника V"
Битва за вакцину: Европа проигрывает борьбу с коронавирусом

"В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", - сообщили власти района Оснабрюк.

В настоящее время все сотрудники дома престарелых, а также их семьи и постояльцы помещены на карантин. В администрации района отметили, что у части заболевших симптомы пока не проявились, а у некоторых проявились слабо. Это может быть следствием сделанных прививок. Пожилым людям ввели препарат, разработанный консорциумом Pfizer и BioNTech.

Глава Германского фонда по защите пациентов Ойген Брыш призвал власти страны регулярно наблюдать за ситуацией в домах престарелых и инвалидов после того, как их постояльцам были сделаны вторые инъекции вакцины. По его словам, на сегодняшний день нет надежных данных относительно того, какую опасность мутации представляют для пожилых людей.

Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ в конце декабря. В Германии по состоянию на 5 февраля прививку сделали более 3,1 млн человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.