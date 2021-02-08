В Германии 14 человек заразились британским штаммом коронавируса, несмотря на прививку от COVID-19

Их вакцинировали препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech

Минимум 14 постояльцев дома престарелых на западе Германии заболели британским штаммом коронавируса. Отмечается, что всем им ранее сделали вторую инъекцию вакцины от COVID-19.

"В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", - сообщили власти района Оснабрюк.

В настоящее время все сотрудники дома престарелых, а также их семьи и постояльцы помещены на карантин. В администрации района отметили, что у части заболевших симптомы пока не проявились, а у некоторых проявились слабо. Это может быть следствием сделанных прививок. Пожилым людям ввели препарат, разработанный консорциумом Pfizer и BioNTech.

Глава Германского фонда по защите пациентов Ойген Брыш призвал власти страны регулярно наблюдать за ситуацией в домах престарелых и инвалидов после того, как их постояльцам были сделаны вторые инъекции вакцины. По его словам, на сегодняшний день нет надежных данных относительно того, какую опасность мутации представляют для пожилых людей.

Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ в конце декабря. В Германии по состоянию на 5 февраля прививку сделали более 3,1 млн человек.

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