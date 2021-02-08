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Минэнерго оценило подорожание электроэнергии в стране

12:13
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Всё в пределах инфляции

Министерство энергетики России прокомментировало появившиеся в СМИ данные о том, что стоимость электроэнергии в стране достигла максимального значения за последние пять лет.

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"Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли не выше инфляции. В 2021 году рост тарифов также ограничен уровнем инфляции", - приводит комментарий ведомства ТАСС.

Ранее Минэнерго зафиксировало рост энерготарифов на оптовом рынке электроэнергии и мощности на уровне 3,4% в первой и на 0,6% во второй ценовой зоне. Это ниже уровня инфляции. На розничный рынок, уточнили в ведомстве, это не влияет. Там тарифы устанавливает своим постановлением правительство.

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