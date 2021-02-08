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В России выросло число случаев проказы

12:16
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

В 2019 году был всего один заболевший

За прошлый год в России выявили шесть новых случаев заболевания проказой. Годом ранее был зарегистрирован лишь один случай. Об этом РИА "Новости" сообщил Виктор Дуйко - директор "Научно-исследовательского института по изучению лепры".

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По словам собеседника агентства, заболел один житель Санкт-Петербурга, один - Калмыкии и четверо из Астраханской области. Все шесть случаев - первичные.

"Рост связан с лучшей диагностикой - раз. Накладка COVID – два", - уточнил Дуйко.

По его словам, коронавирус обостряет все инфекционные заболевания, а лепра ку тому же является иммунодефицитным состоянием. Она характеризуется поражением кожи, слизистых оболочек, периферической нервной системы и внутренних органов. Лечат болезнь при помощи комбинированной терапии.

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