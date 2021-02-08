Воробьев заявил о возвращении Подмосковья к обычной жизни

Почти все COVID-ограничения в регионе сняты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что практически все введенные в регионе ограничения по коронавирусу сняты.

"Массовые мероприятия - остались ограничения, но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы, и, конечно, здесь ключевое, определяющее значение для жизни нашего региона имеет экономика", - приводит слова губернатора ТАСС.

В конце прошлой недели Воробьев сообщил о решении властей Подмосковья ослабить ограничения и разрешить работу ночных заведений. Также губернатор отметил, что в Московской области планируют прививать порядка 10 тысяч жителей ежедневно.

За минувшие сутки в России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19. Больше всего заражений - в Москве (1728). В Санкт-Петербурге за сутки заболел 1551 человек, в Подмосковье - 912.

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