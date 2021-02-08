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К лету москвичи смогут отказаться от масочного режима

15:37
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Благоприятный прогноз озвучили инфекционисты

В Москве эпидемия коронавирусной инфекции близка к окончанию, уверены специалисты. По их словам, уже в мае-июне жители столицы смогут отказаться от масочного режима.

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"Эпидемия, по крайней мере в Москве, подходит к завершению, судя по количеству людей, уже контактировавших с вирусом. Это количество складывается из трех когорт: люди, которые перенесли заболевание в видимой форме; люди, которые перенесли в латентной форме или бессимптомно (а их количество примерно в 10 раз больше, чем выявленных зараженных); и третьи - это количество вакцинированных", - объяснил иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, уже к началу лета в столице сформируется необходимая для коллективного иммунитета прослойка в 70% жителей, контактировавших с COVID-19.

С его словами согласен и инфекционист Сергей Вознесенский. Он подчеркнул, что сейчас в столице наблюдается снижение заболеваемости при не снижаемом охвате тестирования ПЦР-тестирований. Кроме того, в теплое время года, как правило, многие вирусные заболевания идут на спад, передает РИА Новости.

"На сегодняшний момент с высокой долей вероятности можно утверждать, что к лету необходимость масочного режима отпадет. Может быть, это будет и середина мая, может быть, это будет и начало мая, тут сейчас строить какие-то прогнозы мало оснований", - заключил Вознесенский.

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