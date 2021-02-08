ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль озвучил темы ежегодного послания Путина

12:37
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

В частности, президент затронет тему грядущих выборов в Думу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил некоторые из тем, которые будут подняты во время ежегодного послания Владимира Путина Федеральному Собранию.

В первую очередь, отметил представитель Кремля, речь пойдет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны. По словам Пескова, послание Федсобранию – это всегда про набор задач по развитию страны в самых разных областях.

"Разумеется, тема очередных парламентских выборов (выборы в Госдуму в 2021 году) не может не найти отражение в послании, которое огласит глава государства", - сообщил Песков (цитата по "Интерфаксу").

Он опроверг информацию о том, что послание может состояться 23 февраля. Дата мероприятия пока не определена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.