Кремль озвучил темы ежегодного послания Путина

В частности, президент затронет тему грядущих выборов в Думу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил некоторые из тем, которые будут подняты во время ежегодного послания Владимира Путина Федеральному Собранию.

В первую очередь, отметил представитель Кремля, речь пойдет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны. По словам Пескова, послание Федсобранию – это всегда про набор задач по развитию страны в самых разных областях.

"Разумеется, тема очередных парламентских выборов (выборы в Госдуму в 2021 году) не может не найти отражение в послании, которое огласит глава государства", - сообщил Песков (цитата по "Интерфаксу").

Он опроверг информацию о том, что послание может состояться 23 февраля. Дата мероприятия пока не определена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"