Россияне выбрали главное достижение науки за десятилетия

Опрос провел ВЦИОМ

Как показал свежий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, на результаты которого ссылается РИА "Новости", главным достижением отечественной и мировой науки последних десятилетий граждане страны считают вакцину от коронавируса. За нее проголосовали 16% респондентов.

10% отметили военные разработки, 8% - создание новых видов лекарств, 7% - исследование космоса. Вместе с тем затруднились ответить 54% опрошенных.

44% участников опроса отметили, что современная наука находится на подъеме, 31% заявил о застое, 14% - о спаде.

Как уточнили 34% россиян, отечественная наука немного отстает от мировой, 23% при этом сказали, что, наоборот, опережает.

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