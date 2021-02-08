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Сколько игрушек нужно ребенку для развития

15:07
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Больше - не значит лучше

Многие современные родители уверены, что развитием ребенка нужно заниматься с самого раннего возраста, для этого в огромных количествах скупаются разнообразные игрушки. Действительно ли "развивашки" работают и сколько их нужно для грамотного развития детей, рассказала педиатр Екатерина Морозова.
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"Многие мамы и папы думают, что большое количество игрушек поможет ребенку быстрее развиваться, формировать необходимые навыки. Однако на самом деле, это достаточно сложный психологический вопрос", - заявила врач.

Морозова объяснила, что в зоне видимости ребенка должно быть не больше пяти игрушек, иначе внимание рассеивается, и малыш быстро теряет интерес. В результате ему быстро становится скучно. Также количество игрушек сказывается и на изобретательности ребенка.

В качестве примера Морозова рассказала об эксперименте, который провели американские ученые. Они проанализировали поведение 36 детей. Сначала их оставили в комнате с 4 игрушками, а затем с 16. Исследование показало, что во второй комнате детям быстрее становилось скучно, передает Мир24.

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