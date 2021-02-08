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Песков объяснил высылку дипломатов из России

12:56
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Трех сотрудников посольств объявили персонами нон грата 5 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высылка из страны трех европейских дипломатов стала результатом их действий на фоне несанкционированных митингов.

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"Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Министерство иностранных дел 5 февраля объявило персонами нон грата сотрудников посольств Германии, Швеции и Польши. Решение принималось на основе информации об их участии в незаконных митингах в Москве и Санкт-Петербурге. Как подчеркнули в МИД, подобные действия не соответствуют статусу сотрудников диппредставительств.

В ФРГ, Польше и Швеции пригрозили России ответными мерами. Вместе с тем министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что происходящее наносит большой ущерб отношениям Москвы с Европой.

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