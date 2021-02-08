Песков объяснил высылку дипломатов из России

Трех сотрудников посольств объявили персонами нон грата 5 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высылка из страны трех европейских дипломатов стала результатом их действий на фоне несанкционированных митингов.

"Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Министерство иностранных дел 5 февраля объявило персонами нон грата сотрудников посольств Германии, Швеции и Польши. Решение принималось на основе информации об их участии в незаконных митингах в Москве и Санкт-Петербурге. Как подчеркнули в МИД, подобные действия не соответствуют статусу сотрудников диппредставительств.

В ФРГ, Польше и Швеции пригрозили России ответными мерами. Вместе с тем министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что происходящее наносит большой ущерб отношениям Москвы с Европой.

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