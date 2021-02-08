Мишустин осмотрел молочный завод в Адыгее

На предприятии делают 25 сортов сыра, в том числе знаменитый адыгейский сыр

Одно из крупнейших предприятий Адыгеи - Тамбовский молочный завод - в понедельник посетил Михаил Мишустин. Премьер прибыл в Майкоп в рамках рабочей поездки, передает "ТВ Центр".

На предприятии делают 25 сортов сыра, в том числе знаменитый адыгейский сыр - по старинным традициям. Молокозавод входит в пятерку предприятий, у которых есть соответствующий патент. Главе кабмина показали полный цикл производства. Сейчас в месяц там перерабатывают 350 тонн молока и планируют расширяться.

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