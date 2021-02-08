Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине

Президент России в понедельник проводит заседание Совета по науке и образованию

Вопросы формирования конкурентных условий для технологического развития страны в эти минуты обсуждает Владимир Путин с учеными. Совещание приурочено ко Дню российской науки.

Президент проводит его в формате видеоконференции из Ново-Огарёва. Глава государства подчеркнул, что создание передовой инфраструктуры позволит решить уникальные исследовательские задачи. Такие стоят перед строителями ядерного реактора в Гатчине, который, как ожидается, выйдет на полную мощность в этом году, передает "ТВ Центр".

"Прежде чем мы начнём нашу работу, я хотел бы дать слово президенту Курчатовского института Михаилу Владимировичу Ковальчуку. Сейчас он находится в Ленинградской области, в Гатчине. Михаил Владимирович, знаю, что начинается важный, можно сказать знаковый этап в реализации масштабного проекта высокопоточного реактора ПИК, помню, я был у вас на этой площадке в Гатчине, смотрел, как там всё организовано. Причём организовано в самом лучшем виде, что называется! Помню и иностранную речь, которая слышалась рядом с той техникой, с которой работаете вы и ваши коллеги", - сказал Путин.

"Вы говорили о запуске инфраструктуры, я хотел бы подчеркнуть особую важность мега-установок. Это очень сложный уникальный прибор, который позволяет всему научному сообществу двигаться в правильном направлении. Я хочу сказать, что сегодня, открывая день науки и год науки, фактически первое важнейшее событие года науки, мы запускаем вот такую знаковую установку. Я хочу обратить внимание, что эта установка разработана, изготовлена, сделана и запущена и запускается только отечественными силами", - подчеркнул Ковальчук.

Путин по видеосвязи из Ново-Огарево дал команду для вывода реактора на энергетический режим работы и проведения тестов.

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