ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Конец свободы слова": Киев охватили протесты против закрытия телеканалов

14:13
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Недовольные собрались у здания, где проводится форум с участием президента

В Киеве проходит массовая акция в поддержку трёх украинских телеканалов, которые ранее закрыл президент Украины Владимир Зеленский. Сотни журналистов телеканалов News One, ZIK и "112 Украина" собрались у здания выставочного центра, где сегодня проводится форум с участием президента. Протестующие развернули плакаты с надписями "Конец свободы слова" и “Вместо коррупции Зеленский закрыл каналы", передает "ТВ Центр".

По данным СМИ, в район проведения митинга направляются представители ультраправых организаций. 2 февраля Зеленский ввёл санкции против трёх украинских телеканалов, которые принадлежат депутату Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. В партии осудили решение Киева, назвали его проявлением диктатуры. Телеканалы прекратили эфирное вещание и теперь доступны только в Сети. В знак протеста журналисты "112 Украина" устроили дополнительную акцию - на своём официальном интернет-канале они провели своеобразную "минуту молчания по свободе слова" - почти на три часа ведущие, эксперты и гости программ заклеили рты чёрным скотчем, наглядно демонстрируя, к чему приводит политика украинских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Протесты на Украине
Протесты на Украине
Митинг в Киеве
Митинг в Киеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.