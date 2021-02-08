"Конец свободы слова": Киев охватили протесты против закрытия телеканалов

Недовольные собрались у здания, где проводится форум с участием президента

В Киеве проходит массовая акция в поддержку трёх украинских телеканалов, которые ранее закрыл президент Украины Владимир Зеленский. Сотни журналистов телеканалов News One, ZIK и "112 Украина" собрались у здания выставочного центра, где сегодня проводится форум с участием президента. Протестующие развернули плакаты с надписями "Конец свободы слова" и “Вместо коррупции Зеленский закрыл каналы", передает "ТВ Центр".

По данным СМИ, в район проведения митинга направляются представители ультраправых организаций. 2 февраля Зеленский ввёл санкции против трёх украинских телеканалов, которые принадлежат депутату Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. В партии осудили решение Киева, назвали его проявлением диктатуры. Телеканалы прекратили эфирное вещание и теперь доступны только в Сети. В знак протеста журналисты "112 Украина" устроили дополнительную акцию - на своём официальном интернет-канале они провели своеобразную "минуту молчания по свободе слова" - почти на три часа ведущие, эксперты и гости программ заклеили рты чёрным скотчем, наглядно демонстрируя, к чему приводит политика украинских властей.

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