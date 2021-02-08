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В Московской области сняли запрет на работу ночных заведений

13:50
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Ранее глава региона заявил о возвращении Подмосковья к обычной жизни

На портале правительства Московской области опубликовали постановление губернатора региона Андрея Воробьева, согласно которому снимается запрет на посещение в Подмосковье ночных клубов и иных аналогичных объектов.

Воробьев заявил о возвращении Подмосковья к обычной жизни
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Заведения прекратили ночную работу в регионе с 17 октября в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Ранее в понедельник Воробьев заявил, что Подмосковье возвращается к обычной жизни. "Ключевое, определяющее значение для жизни нашего региона имеет экономика", - подчеркнул губернатор.

За минувшие сутки в Московской области выявили 912 новых случаев COVID-19. В Москве зарегистрировали 1728 заражений.

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