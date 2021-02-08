В Московской области сняли запрет на работу ночных заведений

Ранее глава региона заявил о возвращении Подмосковья к обычной жизни

На портале правительства Московской области опубликовали постановление губернатора региона Андрея Воробьева, согласно которому снимается запрет на посещение в Подмосковье ночных клубов и иных аналогичных объектов.

Заведения прекратили ночную работу в регионе с 17 октября в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Ранее в понедельник Воробьев заявил, что Подмосковье возвращается к обычной жизни. "Ключевое, определяющее значение для жизни нашего региона имеет экономика", - подчеркнул губернатор.

За минувшие сутки в Московской области выявили 912 новых случаев COVID-19. В Москве зарегистрировали 1728 заражений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"