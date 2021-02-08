Одну из платформ станции метро "Каширская" закроют до сентября

Станцию продолжают готовить к интеграции с БКЛ

Со вторника на станции "Каширская" Замоскворецкой линии московского метро после ремонта открывается часть платформы, откуда поезда прибывают из центра, а вот противоположная, наоборот, закрывается до сентября. Так продолжается подготовка станции к интеграции с Большой кольцевой линией метро, передает "ТВ Центр".

Теперь, чтобы попасть на "Каширскую" тем, кто едет с южной стороны, необходимо проехать до станции "Коломенская", а после пересесть на поезд, направляющийся в обратном направлении. А вот тем, кто захочет с "Каширской" попасть в центр, придётся доехать до "Кантемировской" и там сделать пересадку в обратную сторону. Как отметили в Дептрансе, пассажирам необходимо учитывать это изменение и закладывать в свой маршрут дополнительно семь минут.

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