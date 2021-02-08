В Кремле рассказали о работе властей над повышением уровня жизни в стране

Она обязательно будет продолжена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что направленная на повышение благосостояния россиян работа правительства будет продолжена.

"С тем, что в 1990-е годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. С тем, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться", - приводит слова спикера ТАСС.

Песков добавил, что очевидный ущерб экономике нанесли экономические кризисы и нынешняя пандемия. Проделанный по улучшению ситуации путь пока не завершен, заключил пресс-секретарь главы государства.

"Президент всегда об этом говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога", - сказал Песков, назвав общую динамику "поступательной".

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