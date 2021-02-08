В Москве установили походные кухни для лосей

Из-за обильных снегопадов они сейчас не могут добраться до корма

В Москве от холода спасают животных. В первую очередь тех, кому из-за обильных снегопадов сейчас до корма не добраться, передает "ТВ Центр".

В парках, где обитают лоси, установили походные кухни. В кормушках - сено, зерно, а ещё кора и поломанные ветки. Рядом - соль-лизунец. Это настоящий деликатес - вкусный и богатый минералами. Обычно лоси сами получают необходимые микроэлементы из травы и мха, но сейчас эта ценная пища спрятана под толщей снега. Если сохатых зимой не подкармливать, они в поисках лакомства могут выйти к людям. Такие встречи бывают небезопасны. А на специальных площадках лоси едят вдоволь и только в своей компании.

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