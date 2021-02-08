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Как московские студенты возвращаются к очному обучению

15:15
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Учащимся и преподавателям необходимо носить защитные маски

В понедельник московские студенты вернулись в вузы. Дистанционное обучение для них закончилось, теперь на занятия придётся приходить. Почти три месяца студенты занимались у мониторов, а сессию сдавали онлайн.

Вспомнить всё и рассказать друг другу. В аудиториях царит аншлаг, снова звучит живое общение. Студенты вузов возвращаются с удаленки как раз в начале нового семестра. Впереди - пары, курсовые и дипломные работы и, конечно, практика, которой так не хватало на дистанционном обучении.

"Сами лекции онлайн не такие интересные - меньше эмоций передается с помощью информационных технологий. А во время очного обучения все это в гораздо более активном виде", - сказал Валерий Торохов, студент кафедры физхимии НИТУ "МИСиС".

Работать очно начали и преподаватели. Прошли первые лекции, которых они так ждали. "В образовании важна не только  передача информации, но и взаимодействие личностей", - отметил Антон Трушечкин, доцент кафедры математики НИТУ "МИСиС".

Правда, пока работать придется в масках. На лекции без них просто не пустят. Носить средства защиты придется даже в общежитиях.

Подробности смотрите в репортаже Елены Сахно.

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