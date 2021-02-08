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Московская скорая помощь закупила портативные лаборатории

15:07
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Лабораторный экспресс-анализатор поможет узнать важные показатели пациента

Во всех реанимобилях столичной скорой помощи появился лабораторный экспресс-анализатор. Уже приобретено 70 таких приборов, передает "ТВ Центр".

Теперь с помощью обычного образца крови уже через две минуты можно узнать важные показатели: уровень кислорода и углекислого газа, количество электролитов и метаболитов. В случае критического осложнения, это поможет вовремя отреагировать и начать лечение.

"Данный аппарат позволяет диагностировать тяжелые нарушения электролитного состава крови при состояниях, связанных с дыхательной недостаточностью, с тяжелыми шоковыми состояниями, связанных с выявлением острой почечной недостаточностью, а также при недиагностированных, скажем так, явлениях какой-то полиорганной недостаточности, либо сепсиса", - заявил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Петр Давыдов.

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Лабораторный экспресс-анализатор
Лабораторный экспресс-анализатор
Лабораторный экспресс-анализатор
Лабораторный экспресс-анализатор
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