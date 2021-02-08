"Бабушка на час": в Москве стартовал набор на курс подготовки нянь

Занятия проводятся бесплатно

В центре занятости "Моя карьера" стартовал новый набор на курсы нянь. Это бесплатные занятия для людей с любым уровнем подготовки. Главное - желание научиться понимать и воспитывать детей правильно. В этом поможет команда профессионалов.

Она в любой ситуации знает, что делать, всегда готова предложить интересную игру. Например, проявить меткость и сделать запасы овощей на зиму. Ирина - современная Мэри Поппинс, а точнее - бабушка на час. В профессии уже пять лет, и снова планирует учиться.

Школа подготовки нянь - это совместный проект центра "Моя карьера" и сервиса "Бабушка на час". С середины февраля стартуют бесплатные курсы для тех, кто уже в профессии, или только планирует ее освоить. Занятия будут проводить специалисты в разных областях - детские психологи, педагоги, медики и юристы. Обучение пройдет в двух форматах - в виртуальном и очном. Это лекции, практические занятия и работа в группе.

"На занятиях разберут все то, что необходимо знать няне - это и особенности развития ребенка, развитие эмоционального интеллекта. Как вести себя на прогулке, как обеспечить безопасность ребенка в любых ситуациях. Для тех, кто водит машину, есть специальная программа для автонянь", - сказала руководитель социальных проектор центра "Моя карьера" Олеся Кашаева.

Особое внимание уделят детским болезням и травмам. С прошлого года появился спрос на новую профессию - онлайн-няню. Как работать удаленно и удерживать внимание ребенка через экран, разберут в отдельном блоке. А еще запланированы уроки по сказкотерапии и игровым практикам.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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