В парке "Остров мечты" прошла акция в честь Дня огнетушителя

Посетителям рассказали, как правильно пользоваться огнетушителем

В парке "Остров мечты" прошла благотворительная акция в честь Дня огнетушителя, передает "ТВ Центр". По статистике большая часть возгораний происходит именно в жилом секторе. Если бы в домах и квартирах были первичные средства пожаротушения, то во многих случаях трагедий удалось бы избежать. Поэтому сотрудники МЧС и общественной организации "За безопасный город" накануне рассказали, как правильно пользоваться огнетушителем, а также раздавали всем желающим его необычную бытовую версию, с которым справится даже ребенок.

"Открываете крышку, выдергиваете чеку и направляете на пожар. Если пожар локальный, например, сковородка загорелась, масло загорелось, что-то еще, то это как раз незаменимое средство, очень удобно. Буквально 20 секунд тушение займет, этого достаточно, чтобы на самой начальной стадии ликвидировать пожар", - заявил руководитель общественной организации "За безопасный город", член президиума общественного совета ГУ МЧС Москвы Никита Янковой.

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