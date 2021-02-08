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В Москве появится памятник погибшим в борьбе с пандемией врачам

14:02
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Его создадут на пожертвования

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе встречи с Советом ректоров медицинских и фармацевтических вузов объявил о скором создании в Москве памятника погибшим в борьбе с пандемией коронавируса медикам.

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"Запланировали совместный проект Минздрава России и Сеченовского университета по возведению памятника. Это будет таким элементом, данью уважения ко всему медицинскому сообществу", - приводит слова министра РИА "Новости".

Мурашко уточнил, что создан памятник будет на пожертвования, он станет "народным". Точное место уже определено.

Ранее глава Минздрава заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может значительно улучшиться уже к лету. Он также подчеркнул, что число пациентов с COVID-19 за последние три недели снизилось на 30%.

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