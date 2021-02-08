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Дерматолог рассказала, когда гель-лак становится опасным

15:38
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Не стоит увлекаться маникюром с таким покрытием

Несмотря на свою популярность, регулярное покрытие ногтей гель-лаком может стать причиной серьезных проблем с ногтями, предупредила дерматолог Юлия Галлямова.
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По словам врача, ногтям нужно регулярно давать время на отдых и восстановление, иначе ногтевая пластина слишком истончится. Перерывы следует делать раз в пять-шесть месяцев. При этом отдыхать ногти должны не менее полугода – за это время они успеют полностью восстановиться.

"Даже за это время ноготь становится таким тонким, что остается только терминальная пластинка. Если при сушке покрытия в лампе ощущается жжение – это тревожный симптом истощения. При использовании такого покрытия происходит спиливание защитного слоя ногтя, что делает его уязвимым перед грибком и различными инфекциями. А учитывая обрезной маникюр – ноготь лишается кутикулы, что дает дорогу кандидозу околоногтевых валиков", - отметила Галлямова.

Она добавила, что сушка лака в лампе грозит развитием подногтевой меланомы – разновидности рака кожи. По словам дерматолога, такой диагноз встречается крайне редко, но не стоит исключать риски, передает "Ридус".

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