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Депутат МГД Головченко: "Алгоритмы для бизнеса и самозанятых" помогут соблюдать эпидемиологические требования

13:57
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Четкие инструкции позволят упростить диалог предпринимателей с надзорными органами

Универсальные инструкции, разработанные штабом по защите бизнеса, помогут не только решать спорные ситуации в диалоге бизнеса и контрольно-надзорных органов, но и соблюдать эпидемиологические требования, считает председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

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Депутат МГД Валерий Головченко отметил универсальность алгоритмов столичного Штаба по защите бизнеса

"Во время пандемии непросто приходится всем. Даже те, кто не первый день в бизнесе, могли растеряться, не суметь вовремя сориентироваться, а в итоге столкнуться с большими проблемами. Появилось много новых правил, самые банальные – это ношение масок и перчаток. Инструкции, которые подготовили для столичных предпринимателей, закроют пробелы в знаниях, позволят людям заниматься своим делом и не волноваться насчет формальностей", - отметил депутат.

Инструкциями смогут воспользоваться и контрольные органы. Благодаря документу будет проще установить, кем именно были допущены нарушения – всей компанией или конкретным сотрудником. Скачать инструкции можно в телеграм-канале штаба "Алгоритмы для бизнеса и самозанятых" – https://t.me/npa_biz/128. В основу созданного алгоритма легли действующие рекомендации Роспотребнадзора, указы мэра Москвы, приказы и распоряжения профильных органов исполнительной власти Москвы.

Головченко добавил, что четко сформулированные алгоритмы позволят избежать недопонимания между контролирующими органами и бизнесом и предотвратить возникновение спорных ситуаций.

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