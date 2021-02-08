ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заммэра заявил о скором возвращении Москвы к нормальной жизни

14:38
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

В городе наблюдается положительная динамика по коронавирусу

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил наблюдающуюся в городе положительную динамику по снижению числа заболевших коронавирусом.

В Москве появится памятник погибшим в борьбе с пандемией врачам
Почему москвичи не спешат возвращаться в офисы с удалёнки

"Мы видим положительную динамику как в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия-24", уточнив, что оставшиеся ограничения постепенно будут сниматься, когда позволит медицинская система.

По словам заместителя главы города, власти Москвы надеются на возвращение столицы к нормальной, полноценной жизни в ближайшие месяцы.

Ефимов также отметил, что прямо сейчас количество находящихся на дистанционной работе горожан не превышает миллиона человек. Весной 2020 года, напомнил заммэра, до 3-3,5 миллионов человек в некоторые дни работали из дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мужчина идет по Большому Москворецкому мосту в Москве
Мужчина идет по Большому Москворецкому мосту в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.