Заммэра заявил о скором возвращении Москвы к нормальной жизни

В городе наблюдается положительная динамика по коронавирусу

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил наблюдающуюся в городе положительную динамику по снижению числа заболевших коронавирусом.

"Мы видим положительную динамику как в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия-24", уточнив, что оставшиеся ограничения постепенно будут сниматься, когда позволит медицинская система.

По словам заместителя главы города, власти Москвы надеются на возвращение столицы к нормальной, полноценной жизни в ближайшие месяцы.

Ефимов также отметил, что прямо сейчас количество находящихся на дистанционной работе горожан не превышает миллиона человек. Весной 2020 года, напомнил заммэра, до 3-3,5 миллионов человек в некоторые дни работали из дома.

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