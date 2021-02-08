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Семикратный чемпион "Формулы-1" остается в "Мерседесе"

14:25
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Новый сезон стартует в июле

Пресс-служба команды "Мерседес", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", сообщила о подписании нового контракта с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном.

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Сам Хэмилтон отметил, что рад возможности продолжить выступления именно в команде "Мерседеса".

Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды Макларен. Пилотируя болид британской команды, он стал чемпионом мира в 2008 году. С 2013 года Хэмилтон выступает за "Мерседес", с которым выиграл шесть титулов (2014–2015, 2017–2020).

По количеству чемпионских званий британец сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером. Старт нового сезона "Формулы-1" запланирован на июль.

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