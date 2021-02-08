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Путин назвал крупным успехом появление у России трех вакцин

15:03
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Страна занимает лидирующие позиции по созданию препаратов для профилактики COVID

В ходе заседания Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин заявил, что наличие у страны трех собственных вакцин от коронавируса - это большое достижение.

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"Без всякого сомнения, это крупный научный успех", - приводит слова главы государства ТАСС.

Президент добавил, что сегодня Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от COVID-19. Это стало возможным, подчеркнул Путин, благодаря профессионализму отечественных ученых.

Также российский лидер поручил правительству в течение полугода разработать Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития и климатических изменений на 2021-2030 годы.

Ранее результаты третьей фазы клинических исследований вакцины центра имени Гамалеи "Спутник V" опубликовал научный журнал The Lancet. Эффективность препарата составила 91,6%. Ученые подтвердили, что вакцина дает полную защиту от тяжелых случаев COVID.

В России массовая вакцинация "Спутником V" продолжается с 18 января.

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