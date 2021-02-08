Эксперт объяснила, как взрослым людям общаться с токсичными родителями

Не всегда между близкими людьми царит взаимопонимание

Взрослым людям порой бывает сложно установить нормальные отношения с родителями, особенно если в семье общение токсичное. Психоаналитик и гипнотерапевт Лариса Занкевич дала несколько советов тем, у кого возникли проблемы с родителями.

"Очень важно вовремя пройти сепарацию. Когда человеку уже больше 18 лет, и он продолжает жить со своими мамой и папой, даже не столь важно, токсичные у них или более-менее нормальные отношения, обязательно нужно жить от них отдельно", - заявила она.

По мнению эксперта, именно самостоятельная жизнь позволит сформировать личность, способную принимать решения и нести за них ответственность. Занкевич отметила, что, если даже после переезда отношения с родителями не складываются, стоит выстроить определенные границы.

"Если папа и мама говорят друг о друге плохо, то правильно выстроенные границы — это присоединиться к разговору, сказать: "Мама, я люблю тебя, но и папу я люблю тоже и хочу попросить тебя не говорить о нем плохо. Потому что я люблю вас обоих", - рекомендовала специалист.

Аналогично нужно поступать и когда агрессия родителей направлена не друг на друга, а на детей. Если мирно договориться не получается, тогда общение стоит ограничить. К примеру, поздравлять их со значимыми событиями и праздниками. Также после общения с токсичными родителями нужно дать себе время на восстановление, передает ФАН.

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