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Экс-полковник Захарченко госпитализирован в Москве

15:26
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Его обследуют врачи

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко госпитализирован в одну из клиник на севере Москвы с "системным заболеванием отдельных органов". Об этом агентству РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

По ее словам, в больнице "будет произведен весь комплекс обследований и при необходимости, если будет показано, оперативное вмешательство".

Дмитрий Захарченко – фигурант громкого дела о коррупции. В июне 2019 года был признан виновным в получении взятки и воспрепятствовании правосудию и приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

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