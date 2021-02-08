Посол России в Турции предупредил отдыхающих об ограничениях

В преддверии туристического сезона могут быть выработаны новые меры безопасности для приезжих

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов объяснил, как в новом туристическом сезоне будет обеспечиваться безопасный отдых россиян. По его словам, за этим будут следить посольства и генконсульства России.

Ерхов отметил, что в Турции сейчас действует комендантский час с 21:00 до 5:00. Также он напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Нарушителям может грозить штраф порядка девяти тысяч рублей.

"Некоторые владельцы магазинов вводят и дополнительные ограничительные меры: иногда разумные, иногда, может быть, излишне строгие, но они, тем не менее, соблюдаются. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит, правда, работает, но только "на вынос", - рассказал посол.

Он добавил, что в Турции сейчас наблюдаются положительные тенденции, а потому в ближайшее время возможно принятие мер, направленных на ослабление ограничительного режима, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"