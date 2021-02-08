ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол России в Турции предупредил отдыхающих об ограничениях

15:37
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

В преддверии туристического сезона могут быть выработаны новые меры безопасности для приезжих

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов объяснил, как в новом туристическом сезоне будет обеспечиваться безопасный отдых россиян. По его словам, за этим будут следить посольства и генконсульства России.
Посол назвал число россиян, заразившихся COVID-19 на турецких курортах

Ерхов отметил, что в Турции сейчас действует комендантский час с 21:00 до 5:00. Также он напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Нарушителям может грозить штраф порядка девяти тысяч рублей.

"Некоторые владельцы магазинов вводят и дополнительные ограничительные меры: иногда разумные, иногда, может быть, излишне строгие, но они, тем не менее, соблюдаются. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит, правда, работает, но только "на вынос", - рассказал посол.

Он добавил, что в Турции сейчас наблюдаются положительные тенденции, а потому в ближайшее время возможно принятие мер, направленных на ослабление ограничительного режима, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Отдых в Турции
Отдых в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.