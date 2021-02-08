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Сотрудники закрытых Зеленским телеканалов вышли в эфир с заклеенными ртами

15:29
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Остальные проводят акцию на форуме с участием президента Украины

Сотрудники закрытых президентом Украины телеканалов заклеили себе рты скотчем. Они протестуют против цензуры в отношении оппозиционных СМИ.
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Часть протестующих остались в телевизионных студиях и вышли в прямой эфир в Сети с заклеенными ртами. Остальные проводят акцию на Парковой Алее в Киеве. Там 8 февраля открылся форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", в котором участвует Владимир Зеленский. В руках протестующих  - плакаты "Зе против правды", "Конец свободы слова", "Не войну, а каналы".

Как передает телеканал "112 Украина", полиция проведению пикета не мешает. В акции участвуют более 400 журналистов.

Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБУ о санкциях в отношении депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. Ограничения коснулись и принадлежащих ему телеканалов: "112 Украина", ZIK и NewsOne. Они прекратили вещание, их сайты были заблокированы. Оппозиция в Раде объявила о начале процедуры по импичменту Зеленскому.

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