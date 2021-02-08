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Глава Минздрава Франции привился от COVID-19 в прямом эфире

15:37
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

В стране зарегистрированы три вакцины

Французский телеканал BFM провел прямую трансляцию из госпитального центра города Мелен, где прививку от коронавируса получил министр социальных дел и здравоохранения страны Оливье Веран. Укол был сделан вакциной британско-шведской компании AstraZeneca.

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Веран стал первым представителем французского правительства, сделавшим прививку.

Использование AstraZeneca было одобрено Верховным комитетом по здравоохранению Франции на прошлой неделе. Препарат будут применять для вакцинации медиков всех возрастов. Веран по образованию врач-невролог.

Также во Франции разрешены препараты Moderna и Pfizer. С 18 января там прививают население старше 75 лет и людей с тяжелыми заболеваниями.

С начала пандемии во Франции выявили более 3,3 миллиона случаев COVID-19, скончались свыше 78 тысяч человек.

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