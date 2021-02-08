Депутат МГД Картавцева связала снижение заболеваемости гриппом в Москве с проведением прививочной кампании

Коронавирус научил россиян тщательнее следить за здоровьем

В Москве отмечается снижение заболеваемости гриппом, это связано с успешной прививочной кампанией и профилактикой COVID-19, считает председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

В последнюю неделю января в столице зафиксирован рекордно низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Согласно данным Роспотребнадзора, показатели оказались ниже расчетного эпидемического порога почти на 60%. При этом среди детей они еще лучше: в возрастной группе от нуля до двух лет ниже на 79,4%, от трех до шести лет — на 85,0%, от семи до 14 лет — 79,3%.

"У такой тенденции есть две причины. Во-первых, в Москве прошла крайне успешная кампания по вакцинации против гриппа. Прививку получили почти 60% москвичей, в том числе дети, это отличные показатели. Вакцинация – один из самых эффективных способов борьбы с любым вирусом. Во-вторых, те меры безопасности, которые мы начали соблюдать в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, смогли защитить людей также и от сезонных острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Помогло ношение масок и перчаток в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и привычка как можно чаще мыть руки и пользоваться санитайзером", - заявила Картавцева.

Она также отметила, что снижению заболеваемости поспособствовало и существенное сокращение пассажиропотока в общественном транспорте, вызванное переводом учащихся и части работающих москвичей на удаленку. Также пандемия научила россиян ответственнее относиться к собственному здоровью.

"До недавнего времени многие придерживались мнения, что небольшая температура, больное горло или насморк – это никак не повод для оформления больничного листа. Для многих было нормально ходить на работу с простудой или отправлять нездоровых детей в школу. Во время пандемии к этому стали относиться более строго, и это хорошая тенденция. Если лечение начато на ранней стадии, справиться с болезнью гораздо легче", - добавила депутат.

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