"Терминатор" завершил первый этап испытаний в войсках

На следующем этапе машину испытают в боевых порядках

Гвардейская танковая дивизия Центрального военного округа завершила первый этап испытания "Терминатора". Экипажи проверили боевую машину поддержки танков на в Челябинской области.

"Экипажи провели серию занятий по вождению, огневой и технической подготовке. Основные усилия были направлены на изучение особенностей органов управления и системы вооружения БМПТ", - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки. Она имеет мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП – а вместе с войсковой ПВО бороться с вертолетами и малоскоростными самолетами противника.

Восемь БМПТ "Терминатор" были поставлены в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года. Следующий этап испытаний – применение машины в боевых порядках танковых подразделений, сообщили в пресс-службе.

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