Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы молодым ученым

Мэр Москвы поздравил ученых с Днем российской науки

В понедельник в Москве чествовали молодых ученых, лауреатов ежегодной премии правительства Москвы. Награды получили 50 специалистов, которые разработали и внедрили новые технологии, технику, материалы, помогающие развивать экономику и социальную сферу.

В этом году по инициативе Сергея Собянина размер вознаграждения увеличен в четыре раза. Всего же на поддержку и развитие научной деятельности в столичном бюджете заложено свыше 360 миллионов рублей. 100 миллионов - на премии молодым ученым, еще 50 - на гранты в рамках сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований.

Обращаясь к награжденным, глава города обратил внимание на то, какое огромное значение имеют прорывы молодых талантов, передает "ТВ Центр". Хотя кому-то эти достижения могут показаться абстрактными.

"Прошедший год показал, что это касается каждого непосредственно и очень быстро. В год пандемии наши московские ученые первыми расшифровали геном коронавируса, создали целую линейку препаратов для борьбы с коронавирусом, которые спасли жизни тысяч и тысяч наших сограждан, облегчили их страдания, вылечили. Создали целую линейку уникальных вакцин, которые начинают применяться не только у нас в стране, но и по всему миру, доказав свою высокую эффективность", - заявил Собянин.

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