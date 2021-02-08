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Российские студенты возвращаются к очным занятиям

18:09
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Ограничительные меры постепенно ослабляют

Улучшение эпидемической обстановки позволяет ослабить ограничения. Студенты вузов вернулись к очному обучению. В Москве действующие меры минимальны. Кроме того, власти допустили скорое возвращение столицы к полноценной жизни. Почти все санитарные предписания отменило Подмосковье.

Новый семестр в российских вузах стартует очно - с понедельника приказом Министерства образования и науки удалёнка отменена. Почти год, с учётом каникул и очного осеннего обучения, студенты и преподаватели видели друг друга, в основном, на экране компьютера. Теперь всё возвращается к традиционному офлайн формату.

С понедельника вернулись в аудитории и студенты учебных заведений, которые подчинены московскому Департаменту образования. В Петербурге вузы перешли на смешанный формат обучения. Каждый регион сам определяет правила на своей территории.

С сегодняшнего дня в Подмосковье снова разрешено работать ночным клубам. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что, по сути, все антиковидные запреты в Московской области отменены. О положительной тенденции в борьбе с пандемией заявили в Приамурье. В Хакасии возвращают медучреждения к работе по профилю. В этом здании больше нет ковидного стационара - здесь снова офтальмологическая больница.

"В переходный период, в котором мы сейчас находимся, до 15 процентов можно сократить свободный коечный фонд. Но это будет зависеть от ситуации", - рассказал министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский.

А ситуация прямо зависит от темпов вакцинации от коронавируса. Прививку по желанию абсолютно бесплатно можно поставить, обратившись в поликлинику по месту жительства. Однако появились и те, кто пытается мутить воду. В Тюмени региональный оперативный штаб обнаружил поддельные объявления о платной записи на прививку - чего никогда не было. А в Барнауле некие люди с видеокамерой снимают очередь на вакцинацию.

Судя по реакции окружающих, антипрививочникам здесь, мягко говоря, не рады. Сами не ставят вакцину, но главное - мешают другим. Происходящее бывает на грани абсурда.

Тем не менее, именно вакцину от коронавируса жители страны посчитали главным достижением российской науки за последние годы. Таковы данные соцопроса ВЦИОМ.

Пётр Вершинин, Лилия Акиньшина, Елена Сахно, "ТВ Центр".

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