На Украине состоялась массовая акция против ограничения свободы слова

Протестующие также провели специальный эфир в интернете

Массовая акция в поддержку свободы слова в понедельник проходит на Украине. В ней принимают участие коллективы телеканалов "112", "NewsOne" и "ZIK", которые были закрыты по инициативе президента Зеленского. Против владельца этих СМИ - депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака - введены санкции. Журналисты вышли на улицы Киева, несмотря на угрозы радикалов сорвать мероприятие.

Из-за обилия снега может показаться, что это какой-нибудь горнолыжный курорт. Но нет, это центр Киева. Просто после госпереворота улицы "европейской" столицы как-то не принято чистить, хотя деньги из бюджета выделяются. Впрочем, людей, собравшихся среди сугробов в крепкий мороз, интересует сейчас другое. Они журналисты и зрители трёх закрытых телеканалов. У конгресс-центра "Парковый" ждут президента, который должен лично открывать здесь форум, посвященный COVID-19.

"Мы хотели задать вопросы президенту. Например, почему Зеленский так избирательно подходит к вопросу свободы слова. Мы все знаем, какие политические шутки ниже плинтуса позволял он себе в "95 квартале" на 1+1, - рассказал журналист телеканала ZIK Андрей Лащ.

К слову, ни 1+1, ни другие поддерживающие власть каналы, происходящее здесь не показали. А ведь кадры яркие: плакаты в руках у людей: "Ким Чен Зе", "Конец свободы слова". Совсем другие плакаты - Зеленский в образе Георгия-Победоносца расправляется со змеем пророссийской пропаганды - их расклеивают боевики Нацкорпуса. И сотни силовиков, которых не прекращают подвозить на грузовиках.

Внезапно полиция отступает, подпуская радикалов из Нацкорпуса ближе к митингующим. Эту то ли политическую, то ли боевую организацию даже в Госдепе США называют группой ненависти. Украинцы же говорят проще: группа защитников Владимира Зеленского, рейтинги которого так упали, что теперь ему только и остается, что опираться на националистов и их электорат. Потому и обращаются протестующие напрямую к президенту - требуют отозвать Нацкорпус, защитить людей.

"Если вы не способны защитить нас, простых журналистов, которые стоят здесь и ждут президента, то грош вам цена. Прошу не дать нас обидеть. Мы не боимся никого - ни националистов, никого не боимся, правда за нами и мы будем за нее бороться", - заявил генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

За событиями ведущие закрытых телеканалов, которые теперь вещают только через интернет, следят с заклеенными ртами - в знак протеста. И хотя всё выглядит мирно - и в студиях, и на улице - "бесстрашный" президент не рискует проехать на своем авто мимо толпы. На кадрах видно, как его бронированный кортеж подъезжает к конгресс-центру по вертолетной площадке. Гарант украинской конституции явно не намерен слушать неудобные вопросы.

"К огромному сожалению, в ситуацию с КОВИДом вмешивались политики, в том числе оппозиционные. Никто не упускал возможности заработать себе на этой теме электоральные баллы. Были манипуляции, популизм, саботаж - и все это, понятно, никак не помогало в борьбе с коронавирусом", - заявил Зеленский.

Это Зеленский вскользь упоминает о причинах своего решения. В начале прошлой недели он ввел санкции против депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. В частности, аннулировал лицензии на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, в эфир эти СМИ не смогут выходить пять лет.

"Мы когда-то боролись за независимую Украину, за то, чтобы все люди имели право высказывать свои мысли свободно, но даже во времена СССР такого, как сейчас, не было. Потом мы выступали против режима Кучмы, но и при Кучме такого не было. При Януковиче такого не было. Это беспрецедентная позорная ситуация", - отметил политический эксперт, правозащитник Владимир Чемерис.

Показательно и то, что некоторые из закрытых телеканалов - тот же "112-й" - начали вещать параллельно с так называемой "революцией достоинства". Поддерживали и ее, и дальнейшие события, включая вторжение украинской армии в Донбасс. А еще, особенно в последнее время, активно критиковали Владимира Зеленского и его команду. И этого оказалось достаточно, чтобы фактически ввести цензуру - незаконно.

"Закрыть рот людям нельзя. Они будут сидеть дома, на кухнях, будут обсуждать эти космические платежки, этот бардак, который происходит в стране. А потом их терпение кончится, и они начнут массово выходить на улицу. Мы требуем, чтобы Зеленский вышел к нам и в глаза повторил свои обвинения в наш адрес: что мы, мол, пропагандисты, что мы не патриоты", - говорит журналист Александр Шелест.

Только дело, похоже, совсем не в отсутствии патриотизма у журналистов. Все три телеканала очень популярны. И дело даже не в качестве контента - всё большему числу людей близки их идеи, а именно - идеи "Оппозиционной платформы - За жизнь". Неслучайно Киевский международный институт социологии фиксирует лидерство партии Виктора Медведчука, ее отрыв от правящей "Слуги народа" - почти 6%. Только вот на самом деле Владимир Зеленский бьет не по конкретным телеканалам. И даже не по Медведчуку. Он бьет по той Украине, которая выжила даже после госпереворота. И только окрепла за пять лет правления экс-президента Порошенко.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"