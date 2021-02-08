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"Где деньги, Зин?": Путин потребовал выполнить указ о повышении зарплаты ученым

16:25
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

С жалобой на низкую оплату труда к президенту обратилась научный сотрудник из Новосибирска

Владимир Путин поинтересовался у главы Минфина Антона Силуанова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, как исполняется указ президента России  о повышении зарплат ученых до 200% от средних по региону. Ответ министров главу государства не удовлетворил.
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С жалобой на низкую оплату труда во время заседания президентского совета по науке и образованию к Путину обратилась старший научный сотрудник из Новосибирска Анастасия Проскурякова. Она рассказала президенту, что ее зарплата - 25 тысяч рублей, а вместе с надбавками - 32 тысячи. А после указа о повышении зарплат научных им предложили перейти на полставки - чтобы выполнить это указание в рамках существующих бюджетов.

Путин попросил прокомментировать ситуацию главу Минфина. Силуанов доложил, что по Новосибирской области ученые обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону - а Проскурина работает на полставки.

Сотрудница института, в свою очередь, пояснила, что они отказались переходить на полставки, и 25 тысяч – это зарплата на полной ставке. Тут Путин спросил у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, какова средняя зарплата в регионе – тот назвал сумму в 39 тысяч. Президент заметил, что в таком случае Проскурина должна получать 78 тысяч рублей.

"Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону, то где деньги, Зин? Давайте вы там вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом, хорошо? Не только по Новосибирску, но и по другим регионам", - потребовал Путин.

Президент подчеркнул, обращаясь к Проскуриной: если ее как-то будут ущемлять после жалобы, сразу же звонить в администрацию главы государства. Российский лидер пообещал соединиться с ней и поговорить, передает "Интерфакс".

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