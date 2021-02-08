Голикова заявила о стабильном снижении заболеваемости COVID-19 в России

Проблемы лишь в двух регионах страны

Индекс заболеваемости коронавирусом во всех российских регионах на сегодняшний день ниже единицы. По словам вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, в 29 регионах наблюдается стабильное снижение.

"В стадии снижения, стабильного снижения находятся 29 регионов страны. В стадии стабилизации – 54", - заявила Голикова на брифинге.

Вице-премьер отметила, что проблемы наблюдаются в двух областях - Костромской и Псковской. Голикова выразила надежду, что скоро можно будет говорить о стабилизации обстановки с распространением COVID-19 и в этих районах, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"