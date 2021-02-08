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Депутат МГД Артемьев: испытания нового электроракетного двигателя завершились в Москве

17:54
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Новый двигатель может стать ключевым в исследовании дальнего космоса

В столице создан мощный каркас поддержки инноваций, что позволяет создавать действительно революционные решения. Об этом в понедельник заявил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

По словам парламентария, на площадке технопарка "Слава" завершены стендовые испытания нового электроракетного двигателя. Для создания тяги в нем применяется не химическое топливо, а инертный газ

"Новый электроракетный двигатель может стать ключевым в исследовании дальнего космоса, что является перспективным направлением для всех космических держав", - приводит АГН "Москва" слова Артемьева.

Депутат также рассказал, что на сегодняшний день в столице работают 37 технопарков, для технологических компаний созданы особые условия.

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