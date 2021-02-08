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Причиной трети смертей в России в 2020 году стал COVID-19

17:57
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Смертность в целом выросла за год на 17,9%

Смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019-м выросла на 17,9%. Причиной почти трети смертей от этого числа стал коронавирус, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова заявила о стабильном снижении заболеваемости COVID-19 в России

"Доля умерших от коронавирусной инфекции на 2020 год, где был на момент публикации данных Росстата четко установлен диагноз "новая коронавирусная инфекция", от общего прироста избыточной смертности за 2020 год составляет 31%", - сообщила Голикова на брифинге в Доме правительства.

Вице-премьер добавила: если учесть и умерших с другим диагнозом, но имевших положительный тест на COVID-19, то эта доля возрастает до 50% избыточных смертей, передает ТАСС.

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