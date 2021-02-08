Депутат Мосгордумы Герасимов: Москва передаст российским библиотекам рекордные 20 тыс. книг

Москва участвует в акции "Дарите книги с любовью" в течение многих лет

В этом году столица поставит рекорд по количеству подаренных библиотекам книг в рамках общероссийской акции "Дарите книги с любовью". Об этом заявил в понедельник депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

По словам парламентария, Москва участвует в этой акции в течение многих лет. "Мы приготовили 20 тысяч экземпляров научно-просветительской, художественной и детской литературы, главным образом, посвященной нашему городу", - рассказал Евгений Герасимов.

Депутат отметил, что у бумажных книг есть преимущества перед цифровыми изданиями. Они более гигиеничны для зрения, независимы от интернет-площадок и телекоммуникационной инфраструктуры, передает АГН "Москва".

Евгений Герасимов напомнил, что в Москве уже десять лет проходит кампания по переустройству библиотек. Так, в 2021 году продолжается программа "Московские библиоцентры".

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