В Киеве подписали соглашение о превращении Чернобыля в туристическую зону

Церемонию транслировали в Сети

Объекты в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции внесут в список наследия ЮНЕСКО, уверен министр культуры Украины Александр Ткаченко. Но для этого в зону надо инвестировать.

"За 35 лет объекты в зоне отчуждения, к которым все приезжают, очевидно, требуют консервации. Именно поэтому мы думаем, что начало работы по внесению некоторых объектов в список наследия ЮНЕСКО позволит начать эту работу, и важно ее сделать не просто ярко, но и со смыслом", - заявил Ткаченко на церемонии подписания меморандума о развитии туризма на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Ее транслировало агентство "Укринформ".

В свою очередь, министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский посетовал, что из-за пандемии коронавируса поток туристов в зону уменьшился. Министр надеется, что интерес к посещению Чернобыля в будущем вырастет. Но для этого, уверен украинский чиновник, надо сделать посещение действительно интересным – и объекты станут "любимыми местами для посещения туристами", передает РИА Новости.

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