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Депутат МГД Козлов: Москва готова к проведению онлайн-голосования на сентябрьских выборах

18:41
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Опыт прошлых лет позволит успешно провести онлайн-голосование

Имеющийся опыт позволит столице успешно провести онлайн-голосование в сентябре 2021 года. Об этом заявил в понедельник депутат Мосгордумы Александр Козлов.

"Уровень цифровизации в столице крайне высок, а процессы отлично отлажены, что было продемонстрировано в ходе прошедших ранее голосований", - отметил парламентарий.

По словам депутата, система онлайн-голосования отработана, она доказала свою абсолютную прозрачность. "У Москвы есть все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойное дистанционное голосование для всех, кто предпочитает именно такой формат", - приводит АГН "Москва" слова Александра Козлова.

Парламентарий считает, что число голосующих вырастет. Сейчас для выражения своей политической позиции, отметил депутат, нужно лишь зарегистрироваться и воспользоваться компьютером или смартфоном.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что голосование в сентябре может пройти в течение трех дней.

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