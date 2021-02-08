Польша вслед за Германией и Швецией выслала российского дипломата

Ранее Москва объявила персона нон грата сотрудников посольств западных стран

Сотрудник генерального консульства России в Познани объявлен персона нон грата. В МИД Польши утверждают, что это ответ на высылку польского дипломата из России.

"В ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата, МИД Польши принял сегодня, в соответствии с принципом взаимности и в координации Германией и Швецией, решение о признании персона нон грата сотрудника генерального консульства России в Познани", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты Швеции, Польши и Германии в ближайшее время покинут Россию: они высланы за участие в несанкционированных акциях. Персона нон грата объявлены сотрудники генконсульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге, а также посольства Федеративной Республики Германия в Москве, передает РИА Новости.

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