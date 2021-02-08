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Польша вслед за Германией и Швецией выслала российского дипломата

19:02
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Ранее Москва объявила персона нон грата сотрудников посольств западных стран

Сотрудник генерального консульства России в Познани объявлен персона нон грата. В МИД Польши утверждают, что это ответ на высылку польского дипломата из России.
Москва объявила персона нон грата военного атташе посольства Болгарии

"В ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата, МИД Польши принял сегодня, в соответствии с принципом взаимности и в координации Германией и Швецией, решение о признании персона нон грата сотрудника генерального консульства России в Познани", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты Швеции, Польши и Германии в ближайшее время покинут Россию: они высланы за участие в несанкционированных акциях. Персона нон грата объявлены сотрудники генконсульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге, а также посольства Федеративной Республики Германия в Москве, передает РИА Новости.

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