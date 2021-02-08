Путин поручил кардинально изменить финансирование российской науки

Президент потребовал разобраться с зарплатами ученых в регионах

День российской науки отмечается сегодня в нашей стране. Он приурочен к дате основания указом Петра Первого Санкт-Петербургской академии наук. Современные задачи отрасли и вопросы её финансирования Владимир Путин обсудил на заседании президентского Совета по науке и образованию. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды молодым учёным, удостоенным премий столичного правительства. А специалисты-атомщики отметили праздник пуском нового исследовательского реактора в Институте ядерной физики в Гатчине.

В День российской науки на связи с президентом ведущие ученые страны. Москва, Новосибирск. Гатчина. В апреле 2013-го Путин, посещая этот город в Ленинградской области, только знакомился с проектом нейтронного реактора "ПИК". И вот спустя почти восемь лет глава государства дает команду на старт этой мегаустановки.

На мониторах хорошо видно, как супер-реактор постепенно набирает мощность. То же самое можно сказать и о российской науке, для которой запуск этой нейтронной установки открывает широчайшие возможности.

"Он является базовой установкой для технологических прорывов. В первую очередь, в области создания новых материалов и новых технологий в энергетике. Создание новых лекарств и биомедицинских технологий, в частности, ядерно-медицинских", - рассказал директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Это безусловный успех Курчатовского института, Росатома и государства. Совместный проект на пользу страны, для которой наука является стратегическим приоритетом. Однако, подчеркивает президент, необходимо не просто получать новые знания, а применять их на практике. Создавать продукт, необходимый людям. Вроде российской вакцины от ковида, эффективность которой уже признал весь мир.

"Это крупный научный успех. Но еще значимее, что на основе этих вакцин мы смогли развернуть массовое производство. Организовать вакцинацию. Тем самым благодаря совместным усилиям ученых, отечественных компаний, государства, величайшим научным достижением могут воспользоваться граждане нашей страны и других стран мира", - заявил Путин.

Подобные прорывы нам нужны и в других областях, подчеркнул Путин. Речь об ускоренной цифровизации. Производстве качественных продуктов питания. Новых видах энергетики. Экологии. Конечно, есть и проблемы - с производственной базой, с научными площадками. Многие из них требуют серьезных инвестиций. Никуда не исчезла и зависимость России от иностранного оборудования, цены на которое, конечно, кусаются.

"Высокая стоимость зарубежного оборудования. Длительные сроки их поставки, затрудненный доступ к ним студентов и молодых ученых - иллюстрация того, что пока в логике общего обеспечения глобальной конкурентоспособности России делается недостаточно, на наш взгляд", - отметила член президиума Совета при президенте России по науке и образованию Елена Шмелёва.

Поручения президент раздает по ходу этого совещания. Одно из них касается состава Совета по науке и образованию. В него теперь будут входить члены правительства и Совбеза. Специальная комиссия по научно-технологическому развитию будет создана и при кабмине, которому теперь предстоит подготовить и принять новую программу развития науки.

"При этом следует кардинально изменить подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств. Кроме того, необходимо создать более действенные стимулы для частных компаний, участвовать в прикладных исследованиях вместе с научными институтами, вузами и конструкторскими бюро", - заявил Путин.

С их представителями, причем, не только высшего звена, Путин в понедельник тоже пообщался. Так, в ходе этой беседы старший научный сотрудник Новосибирского госуниверситета Анастасия Проскурина рассказала президенту, что несмотря на его поручение увеличить зарплату ученым в два раза от средней по региону, конкретно в их вузе сделано это не было.

Подобные недоработки, безусловно, нужно исправлять. Все это бьёт по имиджу российской науки, стать частью которой сейчас действительно стремятся многие молодые люди.

"Отечественная наука по составу кадров становится одной из самых молодых в мире. Совсем недавно мы еще переживали по поводу того, что наука стареет. Ситуация меняется. При этом наша молодежь добивается значимых результатов в медицине, генетике, в квантовой физике, в других перспективных направлениях", - отметил Путин.

К примеру, молодыми учеными из России недавно были созданы новые системы мониторинга мозга человека, инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний, а также совершен прорыв в области биомедицины, который в перспективе сможет позволить замещать поврежденные ткани полимерными материалами. Изучением различных сплавов занимается и Роман Сундеев, но только подвергая их экстремальному воздействию.

"Я занимаюсь именно большими пластическими деформациями и методом закалки сплава с большой скоростью охлаждения", - рассказал он.

Роман Сундеев наряду с другими столичными учеными за свою работу получил премию правительства Москвы. Сегодня лауреатам её вручил Сергей Собянин, подчеркнув, что у российской науки есть все, чтобы идти вперёд.

"Есть изобретатели, есть возможности, есть способности творить и создавать мирового уровня продукты. И вот вы, сидящие здесь в зале, подтверждение этому", - заявил Собянин.

Впрочем, это лишь малая часть из тех ученых, которые сейчас трудятся на благо страны. И их стремление совершать открытия государство продолжит поощрять, помогая во всем.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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