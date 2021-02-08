Запад присматривается к российской вакцине "Спутник V"

Эффективность российского препарата подтверждена авторитетным изданием Lancet

В мире число заболевших коронавирусом на сегодняшний день уже превысило 106 миллионов человек. Почти два с половиной миллиона скончались. Сейчас вся надежда на массовую вакцинацию. Всё больше стран доверяют российскому препарату "Спутник V". А вот британо-шведская AstraZeneca, напротив, вызывает опасения. Некоторые европейские государства, например, Португалия, ввели возрастные ограничения на её использование. В ЮАР же и вовсе приостановили вакцинацию.

Не на такой эффект засчитывали власти ЮАР, когда заключали многомиллионный контракт с компанией AstraZeneca. Вакцинация препаратом должна была начаться через несколько дней. Но последние исследования обнаружили: от южноафриканского штамма коронавируса британский препарат практически не защищает.

Сама компания уже подтвердила: против этого варианта ковида вакцина от AstraZeneca не поможет. А ведь на нее делали большие ставки не только в ЮАР. Но и в Европе. Но выяснилось: его эффективность для лиц старше 65 лет - под вопросом. К тому же, есть большие задержки с производством. В итоге использование вакцины для пожилых пациентов ограничили Португалия и Испания. Пересмотреть свой контракт грозится Италия.

На этом фоне все больше государств доверяют российскому препарату. Накануне первую партию доставили в Венгрию. Которая не стала дожидаться сертификации на уровне ЕС.

"Национальный центр общественного здоровья завершил испытания вакцины. Она продемонстрировала хорошие результаты", - рассказала директор Национального центра общественного здоровья Венгрии Сесилия Мюллер.

Теперь такой же подход обсуждают и в Чехии. А австрийский премьер Себастьян Курц заявил, что готов привиться российским "Спутником V", как только вакцина получит одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам. Сейчас препарат, разработанный нашими учёными, уже применяют в 20 странах. И это, судя по всему, далеко не предел. Готовы одобрить вакцину Южная Корея, Индия и Бразилия. В её пользу высказался и ведущий инфекционист США.

"Успех одного - успех для всех! Если у России есть вакцина с эффективностью в 90 процентов - прекрасно! В таком случае, они, вероятно, смогут помочь не только своей стране, но и другим", - сказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Но это тем, у кого хватит здравого смысла не жертвовать здоровьем своих граждан в угоду политике. Так, даже после публикации в авторитетном медицинском издании Lancet данных о эффективности "Спутника V" президент Владимир Зеленский назвал российскую вакцину недостаточно исследованной. Теперь Украина будет надеяться на помощь Европы. Брюссельские чиновники уже призвали членов ЕС поделиться с Киевом лишними партиями вакцин от ковида. Вот только излишков у европейских стран сейчас нет. И вряд ли они появятся в ближайшем будущем.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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