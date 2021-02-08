Мишустин рассказал о финансировании научных исследований в образовательных учреждениях

Премьер-министр совершил рабочую поездку в Адыгею

Правительство выделит около 500 миллионов рублей на финансирование научных исследований в образовательных учреждениях. Об этом заявил в понедельник в ходе рабочей поездки в Адыгею премьер Михаил Мишустин. Он посетил республиканский центр поддержки одаренных детей, пообщался с педагогами и учащимися, поздравил их с Днем российской науки, передает "ТВ Центр".

Глава кабмина обещал найти средства, которые необходимы местному университету, чтобы купить исследовательское оборудование. А также сообщил, что Министерство просвещения готовит цифровую платформу для повышения качества школьного образования по разным предметам. При этом председатель правительства заметил, что главная роль в процессе обучения все-таки должна принадлежать человеку.

"Цифровые платформы - очень важное направление, особенно для последних десятилетий, которое занимает умы наших детей, но не заменит цифровая платформа хорошего учителя. Очень важна обратная связь учителей. Учителя, которые непосредственно используют эту платформу, а здорово, если это учителя лучшие, признанные в стране, конечно, должны быть теми самыми заказчиками, чтобы как создать правильное направление развития этой цифровой платформы, так и внедрить ее непосредственно в образование", - рассказал Мишустин.

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