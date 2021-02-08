В Петербурге конфисковали львицу, которую использовали для заработка

Животное находилось в постоянном стрессе

В Санкт-Петербурге инспекторы Роспотребнадзора изъяли у жителя города молодую львицу, которую он незаконно использовал для платных фотосессий, возил в багажнике по городам и весям. Хищницу поместили в центр реабилитации и показали ветеринарам. Никаких повреждений и заболеваний не обнаружено, но животное, как говорят, дико озирается - следствие постоянного стресса. Случай, к сожалению, далеко не единичный. Содержание дома экзотических и опасных животных уже год запрещено законом. Но фотогастроли не прекращаются.

Четырёхмесячную львицу Киару в багажнике машины возили по всей России как реквизит для фотосессий - для заработка. 7-го она приехала в Петербург из Москвы, 14-го, судя по рекламе в соцсетях, должна была быть в Вологде. Планам хозяев помешали сотрудники петербургского Росприроднадзора и прокуратуры. Пришлось провести спецоперацию, передает "ТВ Центр".

Документов на Киару не оказалось, и ее у владельцев конфисковали. Зверя временно поместили в центр для реабилитации диких животных. В отдельную, самую тихую комнату. И даже дверь заклеили черной бумагой. Животное, которое ежедневно проходило через десятки рук, ослепленное постоянными фотовспышками, сейчас в состоянии шока. Вздрагивает от каждого звука.

Теперь волонтёры собирают деньги и на корм, и медобследование нового обитателя. В этих вольерах - каждый второй зверь с похожей судьбой. Детенышей покупают на черном рынке - в основном, для развлечения. Содержать диких зверей в домашних условиях нелегко. Отлученные от самок слишком рано, они начинают болеть. И тогда владельцы избавляются от них.

Львица Эльза тоже с непростой судьбой. Ее, двухмесячную, доставили в Петербург в багажном отделении самолета. Везли в качестве подарка кому-то на Новый год. Подарок пришёлся некстати, Эльза осталась здесь, и уже никогда не сможет жить на воле.

В 2020-м году вступил в силу запрет на содержание экзотических животных. Таким образом природоохранные ведомства намерены вести борьбу с нерадивыми владельцами. Штраф за нарушение - несколько тысяч рублей, но самое главное - появилось законное основание конфисковать зверя и попытаться пресечь таким образом заработок на нем.

Животные-фотомодели уже почти исчезли с городских улиц. Но предприниматели нашли лазейку: они арендуют помещения для съемок в разных городах, набирают клиентов и едут на гастроли. Информацию о себе распространяют через соцсети. И если, как в случае с львицей Киарой, объявление заметили контролирующие органы - животное спасут. И обеспечат ему надлежащий уход и долгую жизнь, пусть и в неволе.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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