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МИД России назвал необоснованной высылку дипломатов из Европы

19:37
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

По словам Захаровой, это очередной недружественный шаг

Необоснованным и недружественным шагом назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова решения ФРГ, Швеции и Польши о высылке российских дипломатов.
Захарова заявила о пропаганде со стороны МИД Испании

"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции являются необоснованными, недружественными и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россию покинут дипломаты Швеции, Польши и Германии. Их объявили персона нон грата за участие в несанкционированных акциях. В европейских столицах, в свою очередь, заявили, что сотрудники генконсульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге, а также посольства Федеративной Республики Германия в Москве "исполняли свои обязанности, наблюдая за событиями".

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