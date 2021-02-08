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Депздрав оценил летальность коронавируса в Москве за декабрь

20:06
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Всего в столице за месяц зарегистрировано 16 546 смертей

Столичный департамент здравоохранения оценил летальность новой коронавирусной инфекции в декабре. По данным депздрава, она составила от 2,6% до 2,9%.
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"Летальность от коронавируса в Москве за декабрь составляет: 2,6%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 2,9%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В декабре 2020 года в столице зарегистрировано 16 546 смертей - это на 5988 человек больше, чем в этом же месяце годом ранее. 5 251 пациент скончались от коронавируса как основной причины смерти. Еще 640 человек умерли от других причин, но с положительным тестом на COVID-19.

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